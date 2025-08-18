LOADING...
कौन हैं सहर बंबा? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sahherbambba)

कौन हैं सहर बंबा, जो आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आएंगी नजर? 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
06:48 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसका प्रीव्यू 20 अगस्त को रिलीज होगा। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में 'किल' के अभिनेता लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें उनकी जोड़ी पहली बार सहर बंबा के साथ बनी है, जिनकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर सहर हैं कौन।

परिचय

सहर ने जय हिंद कॉलेज से की पढ़ाई

सहर एक मॉडल और अभिनेत्री हैं। उनका जन्म साल 1999 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। सहर ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्हें कथक नृत्य में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। साल 2016 में सहर ने 'ओपो बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस' का खिताब अपने नाम किया। यह उपलब्धि उनके करियर की पहली बड़ी सफलता रही, जिसने उनकी प्रतिभा को लोगों के बीच खास पहचान दिलाई।

फिल्म

'पल पल दिल के पास' से किया बॉलीवुड में डेब्यू 

सहर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'पल पल दिल के पास' से की थी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें उनकी जोड़ी करण देओल के साथ बनी थे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सनी देओल ने संभाली थी। सहर ने 'द एम्पायर' और 'दिल बेकरार' जैसी वेब सीरीज में भी अभिनय किया है। इसके अलावा उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बी प्राक के म्यूजिक वीडियो 'इश्क नहीं करते' में भी नजर आईं।