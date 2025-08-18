कौन हैं सहर बंबा? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sahherbambba)

कौन हैं सहर बंबा, जो आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आएंगी नजर?

लेखन दीक्षा शर्मा 06:48 pm Aug 18, 202506:48 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसका प्रीव्यू 20 अगस्त को रिलीज होगा। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में 'किल' के अभिनेता लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें उनकी जोड़ी पहली बार सहर बंबा के साथ बनी है, जिनकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर सहर हैं कौन।