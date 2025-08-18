'थामा' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

आयुष्मान खुराना की 'थामा' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने, कब रिलीज होगा टीजर?

लेखन दीक्षा शर्मा 04:16 pm Aug 18, 202504:16 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना पिछली बार फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में नजर आए थे, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। आने वाले समय में आयुष्मान कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक 'थामा' है, जिसके निर्देशक की कमान 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने संभाली है। अब 'थामा' से आयुष्मान समेत तमाम सितारों की पहली झलक सामने आ गई है। आइए जानें फिल्म का टीजर कब रिलीज होगा।