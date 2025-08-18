आयुष्मान खुराना की 'थामा' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने, कब रिलीज होगा टीजर?
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना पिछली बार फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में नजर आए थे, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। आने वाले समय में आयुष्मान कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक 'थामा' है, जिसके निर्देशक की कमान 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने संभाली है। अब 'थामा' से आयुष्मान समेत तमाम सितारों की पहली झलक सामने आ गई है। आइए जानें फिल्म का टीजर कब रिलीज होगा।
थामा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिखा धांसू अवतार
'थामा' में आयुष्मान की जोड़ी पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ बनी है, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। खलनायक की भूमिका में नवाजुद्दीन खूब जंच रहे हैं, वहीं रश्मिका, परेश और आयुष्मान का भी धांसू अवतार दिख रहा है। इस फिल्म का टीजर 18 अगस्त को सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर रिलीज होने वाला है। बता दें कि 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
#Thama #WorldOfThama #MaddockFilms #Diwali2025 pic.twitter.com/ywarTQaoDY— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 18, 2025