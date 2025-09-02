दीपिका कक्कड़ की थेरेपी के बीच हुई और हालत खराब, बोलीं- अब वायरल इंफेक्शन हो गया

अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ का हाल इस वक्त बहुत बुरा है। भले ही उनके लिवर से कैंसरग्रस्त ट्यूमर निकाला जा चुका हो, लेकिन वह इसके दुष्प्रभावों से अब भी जूझ रही हैं। पहले वह अल्सर से परेशान थीं और अब टारगेटेड थेरेपी के बीच उन्हें वायरल इंफेक्शन हो गया है। दीपिका बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हैं। उनकी तबीयत फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने खुद अपना हाल प्रशंसकों को बताया है।

स्थिति "मेरी हालत बहुत खराब" दीपिका की जून 2025 में लिवर कैंसर की सर्जरी हुई थी। इसके बाद जुलाई से उनकी टारगेटेड थैरेपी शुरू हो गई थी। दीपिका ने अपने एक व्लॉग में बताया था कि इस थैरेपी के कारण वह साइड इफेक्ट्स से जूझ रही हैं। और अब उन्हें वायरल इंफेक्शन भी हो गया है। इसे कारण उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। दीपिका ने व्लॉग में कहा, "मेरी हालत काफी खराब है। मुझे भी बेटे रुहान जैसा वायरल इंफेक्शन हो गया है।"

हालत बड़ी कमजोरी महसूस हो रही- दीपिका दीपिका बोलीं, "दरअसल, मेरा इलाज चल रहा है, जिससे मेरी इम्युनिटी काफी कम हो गई है। डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि अगर मुझे कोई वायरल इंफेक्शन या बुखार हो जाए तो उनसे संपर्क करना जरूरी है। मुझे एंटीबायोटिक्स और एंटी-एलर्जी दवाओं की हेवी डोज दी जा रही है, जिसका मुझ पर असर हो रहा है। उम्मीद है मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। कल मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई थी।"

साइड इफेक्ट्स टारगेटेड थेरेपी के बाद ये साइड इफेक्ट्स झेल रहीं दीपिका इससे पहले दीपिका ने बताया था कि उन्हें टारगेटेड थेरेपी की गोलियां लेते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इसके कारण उन्हें अल्सर, हथेली पर चकते, नाक और गले में दिक्कतें होने लगीं। उनके बाल भी काफी झड़ रहे हैं। उनके मुताबिक, ये साइड इफेक्ट्स सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों में होते हैं और वो भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा था, "मैं दुआ करती हूं कि ये दवा अच्छा काम करे और कोई और मुश्किल न आए।"