कौन हैं प्रशांत तमांग की पत्नी गीता थापा? जानिए पहली मुलाकात से शादी तक सुबकुछ
क्या है खबर?
अपनी गायिकी और अभिनय से दिल जीतने वाले प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 11 जनवरी को 43 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन के विजेता रह चुके प्रशांत अपने पीछे पत्नी गीता थापा और 4 साल की बेटी आरिया तमांग को छोड़ गए। आइए जानते हैं कि प्रशांत की पत्नी गीता कौन हैं और दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी।
परिचय
जानिए कौन हैं प्रशांत तमांग की पत्नी गीता थापा
प्रशांत की पत्नी गीता उर्फ मार्था एले पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक यात्रा के दौरान हुई थी। यह तब की बात है जब गायक नागालैंड के दीमापुर के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट होने के कारण गीता उसी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में मौजूद थीं। तब उनकी दोस्ती प्रशांत के साथ हुई थी। धीरे-धीरे करीब आने के बाद 16 फरवरी, 2011 को दोनों ने शादी रचा ली थी।
बयान
प्रशांत के निधन पर गीता ने दिया बयान
2022 में प्रशांत और गीता ने बेटी आरिया का स्वागत किया था जिसकी घोषणा गायक ने सोशल मीडिया पर की थी। प्रशांत के अचानक निधन से गीता और उनकी बेटी आरिया को गहरा आघात पहुंचा है। पुलिस के अनुसार, पति की मौत पर गीता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है। परिवार का कहना है कि गायक रात को अच्छी तरह से सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे।