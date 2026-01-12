कौन हैं प्रशांत तमांग की पत्नी गीता थापा?

कौन हैं प्रशांत तमांग की पत्नी गीता थापा? जानिए पहली मुलाकात से शादी तक सुबकुछ

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Jan 12, 202602:13 pm

क्या है खबर?

अपनी गायिकी और अभिनय से दिल जीतने वाले प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 11 जनवरी को 43 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन के विजेता रह चुके प्रशांत अपने पीछे पत्नी गीता थापा और 4 साल की बेटी आरिया तमांग को छोड़ गए। आइए जानते हैं कि प्रशांत की पत्नी गीता कौन हैं और दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी।