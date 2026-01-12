प्रशांत तमांग के निधन पर भावुक हुए अनु मलिक, बोले- मैंने उसका संघर्ष देखा था
क्या है खबर?
'इंडियन आइडल सीजन 3' के विजेता प्रशांत तमांग के अचानक निधन से संगीत की दुनिया को गहरा झटका लगा है। अपनी गायिकी और अभिनय से लाखों दिल जीतने वाले प्रशांत का 43 की उम्र में यूं चले जाना उनके चाहने वालों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। संगीत के दिग्गज अनु मलिक ने गायक के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें 'कर्मठ' बताया। संगीतकार ने कहा कि प्रशांत के निधन ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया है।
शोक
प्रशांत के निधन से शोक में डूब अनु मलिक
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में संगीतकार अनु ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और इस खबर ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। मैंने उसका संघर्ष देखा था, उसे आगे बढ़ते देखा था, मेरी आलोचना और तारीफ, दोनों को स्वीकार करते देखा था। वह मेरी राय लेता था, मुखड़ा और अंतरा में बदलाव करता था और मुझसे पूछता था कि कैसा लग रहा है? मैंने किसी में ऐसा जुनून कभी नहीं देखा था।"
दर्द
जुबीन गर्ग के बाद प्रशांत के निधन का दर्द
अनु ने आगे कहा, हमने अभी-अभी जुबीन गर्ग को खोया है और मैं इस खबर को कैसे पचाऊं? मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें इस दुख को सहने की अपार शक्ति दे।" प्रशांत को 'गोरखा पल्टन' और 'किन माया मा' जैसी कई नेपाली फिल्मों में देखा गया। वह वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' का हिस्सा भी थे। आखिरी बार उन्हें सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखा जाएगा।