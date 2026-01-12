प्रशांत तमांग के निधन पर भावुक हुए अनु मलिक, बोले- मैंने उसका संघर्ष देखा था

शोक

प्रशांत के निधन से शोक में डूब अनु मलिक

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में संगीतकार अनु ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और इस खबर ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। मैंने उसका संघर्ष देखा था, उसे आगे बढ़ते देखा था, मेरी आलोचना और तारीफ, दोनों को स्वीकार करते देखा था। वह मेरी राय लेता था, मुखड़ा और अंतरा में बदलाव करता था और मुझसे पूछता था कि कैसा लग रहा है? मैंने किसी में ऐसा जुनून कभी नहीं देखा था।"