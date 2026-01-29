कन्नड़ अभिनेता मयूर पटेल कौन हैं? नशे में धुत होकर गाड़ियाें को रौंदने का आरोप

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। बेंगलुरु की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 'बिग बॉस कन्नड़' फेम और मशहूर अभिनेता मयूर पटेल ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से कोहराम मचा दिया। देर रात ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर मयूर पटेल की लग्जरी कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी 1-2 नहीं, बल्कि 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उन कारों के परखच्चे उड़ गए।

भिड़ंत नशे में फॉर्च्यूनर दौड़ाई, 4 गाड़ियों को मारी टक्कर मयूर को 29 जनवरी, 2026 की सुबह बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 28 जनवरी रात करीब 10 बजे ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर शराब के नशे में अपनी फॉर्च्यूनर कार से 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। इस हादसे में 2 स्विफ्ट डिजायर और एक सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि मयूर न केवल नशे में थे, बल्कि उनकी गाड़ी का बीमा भी खत्म हो चुका था।

कार्रवाई पीड़ितों की शिकायत पर मयूर की कार जब्त हादसे का शिकार हुए 2 कार मालिकों, श्रीनिवास और अभिषेक ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार मालिक श्रीनिवास काफी भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस कार को मयूर ने टक्कर मारी, उसे उन्होंने बहुत मेहनत और गहने गिरवी रखकर खरीदा था। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने मयूर की कार (सफेद फॉर्च्यूनर) को जब्त कर लिया है।

करियर अभिनेता से निर्देशक तक, मयूर का फिल्मी सफर मयूर कन्नड़ सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा हैं और दिग्गज कलाकार मदन पटेल के बेटे हैं। मयूर ने साल 2000 में फिल्म 'आंध्र हेंडती' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्हें असली लोकप्रियता साल 2003 में आई फिल्म 'मणि' से मिली। इस फिल्म में उन्होंने न केवल अभिनय किया, बल्कि एक गायक के रूप में अपनी आवाज भी दी। मयूर ने साल 2024 में फिल्म 'तमाटे' के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था।

