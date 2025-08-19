'कृष 4' से लेकर 'अल्फा' तक, ये हैं ऋतिक रोशन की आगामी फिल्में

जाने-माने अभिनेता और निर्देशक राकेश रोशन की विरासत को बढ़ाते हुए उनके बेटे ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। इन दिनों ऋतिक फिल्म 'वॉर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में ऋतिक जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। आइए इस कड़ी में हम आपको ऋतिक की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों के बताते हैं।

#1 'कृष 4' लंबे समय से दर्शक सुपरहीरो फ्रैंचाइजी 'कृष' की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए ऋतिक निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फिल्म में अभिनेता ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे, वहीं प्रीति जिंटा भी अपनी पुरानी भूमिका दोहराती नजर आएंगी। 'कृष 4' की शूटिंग 2026 में शुरू हो जाएगी। नोरा फतेही भी इस फिल्म में एक्शन का तड़का लगाती नजर आएंगी। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

#2 होम्ब्ले फिल्म्स के साथ फिल्म ऋतिक ने पहली बार 'KGF' और 'कांतारा' जैसी फिल्मों के निर्माताओं के साथ हाथ मिलाया है। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जो बड़े भव्य स्तर पर बन रही है। फिल्म में ऋतिक का अनदेखा अवतार सामने आएगा। यह एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। होम्ब्ले फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म कई अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 'वॉर 2' से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।

#3 'अल्फा' यशराज फिल्म्स अपने महिला स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म 'अल्फा' ला रहा है। इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ एक रॉ एजेंट के किरदार में नजर आएंगी, वहीं एजेंट कबीर के रूप में ऋतिक का दमदार कैमियो होने वाला है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान शिव रवैल ने संभाली है। शिव ने आदित्य चोपड़ा की वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। 'अल्फा' इस साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।