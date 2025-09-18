कौन हैं लारिसा बोन्सी? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@larissabonesi)

कौन हैं आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ

लेखन दीक्षा शर्मा 04:46 pm Sep 18, 202504:46 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आखिरकार 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। बीती रात मुंबई में सीरीज की स्क्रीनिंग का भव्य आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं। इस कार्यक्रम में आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी भी पहुंची। रेड कार्पेट पर उनके अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर लारिसा हैं कौन।