कौन हैं आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आखिरकार 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। बीती रात मुंबई में सीरीज की स्क्रीनिंग का भव्य आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं। इस कार्यक्रम में आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी भी पहुंची। रेड कार्पेट पर उनके अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर लारिसा हैं कौन।
काम
ब्राजीलियन अभिनेत्री हैं लारिसा
लारिसा ब्राजील की जानी-मानी मॉडल और अभिनेत्री हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया रखा था। लारिसा ने चीन, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए। उन्होंने फिल्म 'देसी बॉयज' के सुपरहिट गाने 'सुबह होने ना दे' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद लारिसा ने 'गो गोवा गॉन', 'पेंटहाउस' और 'घाटी' जैसी फिल्मों में काम किया। वह साउथ की 'थिका' और 'नेक्स्ट एंट्री' जैसी फिल्मों भी नजर आ चुकी हैं।
लारिसा
लारिसा ने इन म्यूजिक वीडियो में किया काम
फिल्मों के अलावा लारिसा ने म्यूजिक वीडियो में भी खूब नाम कमाया है। उन्होंने बेनी दयाल के 'आर यू कमिंग', विशाल मिश्रा के 'आओ ना' और रैपर हनी सिंह के साथ 'सुपरस्टार' जैसे वीडियो में काम किया। गौरतलब है कि लारिसा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 654 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। लारिसा को आर्यन खान, सुहाना खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूरा ददलानी भी फॉलो करते हैं।