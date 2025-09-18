बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर से EOW करेगी पूछताछ, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा पर चल रहे 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक नया मोड सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। अब खबर है कि जांच एजेंसी इस मामले में बॉलीवुड की 3 बड़ी हस्तियों बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर से पूछताछ करने की तैयारी में है। जल्द ही इन तीनों को नोटिस भेजा जाएगा।
रिपोर्ट
जल्द भेजा जाएगा नोटिस
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बिपाशा, नेहा और एकता से EOW पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसी यह समझना चाहती है कि पैसों का लेन-देन किस तरीके से हुआ और क्या ये रकम सही जगह पर इस्तेमाल की गई या नहीं। इस मामले में पुलिस पहले ही कुंद्रा से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने रकम का कुछ हिस्सा बॉलीवुड अभिनेत्रियों को फीस के तौर पर दिया था।
पूछताछ
कुंद्रा से हो चुकी है पूछताछ
बता दें कि मुंबई के एक कारोबारी में शिल्पा और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। EOW से पूछताछ के दौरान कुंद्रा ने अपने बयान में बताया कि शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की NBFC से पहले 60 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था और बाद में कोठारी की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी के तौर पर समायोजित किया गया। इस मामले में जल्द ही शिल्पा से भी पूछताछ हो सकती है।