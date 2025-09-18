60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आया अपडेट

बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर से EOW करेगी पूछताछ, जानिए क्या है मामला

लेखन दीक्षा शर्मा 04:43 pm Sep 18, 202504:43 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा पर चल रहे 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक नया मोड सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। अब खबर है कि जांच एजेंसी इस मामले में बॉलीवुड की 3 बड़ी हस्तियों बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर से पूछताछ करने की तैयारी में है। जल्द ही इन तीनों को नोटिस भेजा जाएगा।