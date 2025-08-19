बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की कमाई में भारी गिरावट, पांचवें दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका 

'वॉर 2' ने पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 11:28 am Aug 19, 202511:28 am

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। शुरुआती 4 दिनों में शानदार कमाई करने के बाद अब 'वॉर 2' की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है। आइए जानें फिल्म ने पांचवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।