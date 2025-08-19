बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की कमाई में भारी गिरावट, पांचवें दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। शुरुआती 4 दिनों में शानदार कमाई करने के बाद अब 'वॉर 2' की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है। आइए जानें फिल्म ने पांचवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन केवल 8.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 183.25 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 52 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 57.35 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन इस फिल्म ने 33.25 करोड़ रुपये और चौथे दिन 32.15 करोड़ रुपये कमाए।
वॉर 2
कियारा आडवाणी के साथ बनी है ऋतिक की जोड़ी
'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म में ऋतिक की जोड़ी पहली बार कियारा आडवाणी के साथ बनी है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। बता दें कि 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है।