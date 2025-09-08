कौन हैं भुवन अरोड़ा? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bhuvanarora27)

कौन हैं वेब सीरीज 'जानवर' के अभिनेता भुवन अरोड़ा? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ

लेखन दीक्षा शर्मा 07:00 pm Sep 08, 202507:00 pm

क्या है खबर?

अभिनेता भुवन अरोड़ा इन दिनों वेब सीरीज 'जानवर: द बीस्ट विदिन' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसमें वह इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। इस सीरीज का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होने वाला है। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। इस वेब सीरीज का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भुवन की इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर भुवन हैं कौन।