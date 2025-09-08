कौन हैं वेब सीरीज 'जानवर' के अभिनेता भुवन अरोड़ा? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
अभिनेता भुवन अरोड़ा इन दिनों वेब सीरीज 'जानवर: द बीस्ट विदिन' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसमें वह इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। इस सीरीज का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होने वाला है। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। इस वेब सीरीज का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भुवन की इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आइए जानें आखिर भुवन हैं कौन।
करियर
'शुद्ध देसी रोमांस' से बॉलीवुड में रखा कदम
भुवन बॉलीवुड के एक उभरते हुए अभिनेता हैं। उन्होंने साल 2013 में आई सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया। इसके बाद भुवन 'तेवर', 'नाम शबाना', 'बैंक चोर', 'चमन बहार', 'जय मम्मी दी' और 'हाथी मेरे साथी' जैसी फिल्मों में नजर आए। भुवन ने तमिल फिल्म 'कादान', 'अमरन' और तेलुगु फिल्म 'अरण्य' में भी काम किया है।
काम
इन वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं भुवन
भुवन ने विक्की कौशल की फिल्म 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' और कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' में भी काम किया है। भुवन ने वेब सीरीज 'द टेस्ट केस' के जरिए OTT की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वह शाहिद कपूर की सीरीज 'फर्जी' में नजर आए। उन्होंने वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु की वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' में कैमियो किया था। भुवन को आखिरी बार सीरीज 'दुपहिया' में देखा गया था।