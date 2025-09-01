कौन हैं इनायत वर्मा? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@inayatverma22)

कौन हैं इनायत वर्मा, जो 'परम सुंदरी' में जाह्नवी कपूर की बहन बनकर छाईं?

लेखन दीक्षा शर्मा 06:23 pm Sep 01, 2025

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 3 दिन में इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने 26.75 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। बाल कलाकार इनायत वर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म में जाह्नवी (सुंदरी) की छोटी बहन अम्मू का किरदार निभाया है। फिल्म में उनकी अदाकारी की खूब प्रशंसा हो रही है। आइए जानें आखिर इनायत हैं कौन।