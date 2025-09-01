कौन हैं इनायत वर्मा, जो 'परम सुंदरी' में जाह्नवी कपूर की बहन बनकर छाईं?
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 3 दिन में इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने 26.75 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। बाल कलाकार इनायत वर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म में जाह्नवी (सुंदरी) की छोटी बहन अम्मू का किरदार निभाया है। फिल्म में उनकी अदाकारी की खूब प्रशंसा हो रही है। आइए जानें आखिर इनायत हैं कौन।
शुरुआत
13 साल की हैं इनायत
इनायत का जन्म अप्रैल 2012 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वे 13 साल की हैं। वह फिलहाल मुंबई के कुंदन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। इनायत ने 4 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनायत ने रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज' में भाग लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह शो 'सबसे बड़ा कलाकार' में नजर आईं।
फिल्में
इन फिल्मों में नजर आईं इनायत
साल 2019 में इनायत कुकिंग शो 'किचन चैंपियंस' में जज के रूप में नजर आईं। फिल्म 'ट्यूबलाइट' के प्रमोशन के दौरान इनायत को सलमान खान का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उन्होंने विराट कोहली का भी इंटरव्यू लिया है। इनायत ने 'लूडो', 'शाबश मिठू' और 'अजीब दास्तां' जैसी फिल्मों में काम किया है। वह रणबीर कपूर की 'तू झूठी मैं मक्कार' में नजर आईं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसमें उन्होंने रणबीर की भांजी का किरदार निभाया था।
सोशल मीडिया
'बी हैप्पी' में अपनी अदाकारी से जीता दिल
इनायत को पिछली बार अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बी हैप्पी' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया। इनायत सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 161 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जबकि यूट्यूब पर उनके 7.19 हजार सब्सक्राइबर हैं। इनयात को हाल ही में 'परम सुंदरी' के प्रचार के सिलसिले में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में देखा गया था।