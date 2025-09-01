लाखों में है तारा सुतारिया की इस साड़ी की कीमत (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tarasutaria)

तारा सुतारिया की इस साड़ी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, यहां देखिए तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 06:19 pm Sep 01, 202506:19 pm

क्या है खबर?

तारा सुतारिया पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। कहा जा रहा है कि वह वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर कई मौकों पर साथ में भी देखा जाता है। तारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें से एक में वह वीर संग दिख रही हैं। सामने आईं तस्वीरों में तारा को कांजीवरम साड़ी पहने हुए देखा सकता है, जिसकी कीमत लाखों में है।