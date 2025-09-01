तारा सुतारिया की इस साड़ी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, यहां देखिए तस्वीरें 

LOADING...
लाखों में है तारा सुतारिया की इस साड़ी की कीमत (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tarasutaria)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
06:19 pm
तारा सुतारिया पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। कहा जा रहा है कि वह वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर कई मौकों पर साथ में भी देखा जाता है। तारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें से एक में वह वीर संग दिख रही हैं। सामने आईं तस्वीरों में तारा को कांजीवरम साड़ी पहने हुए देखा सकता है, जिसकी कीमत लाखों में है।

वायरल हो रहीं तारा की तस्वीरें`

तारा की इस कांजीवरम साड़ी की कीमत 4.39 लाख रुपये बताई जा रही है। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भक्ति, आस्था और उत्सव। गणपति बप्पा मोरया।' तारा ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्का मेकअप किया हुआ है। इसके साथ उन्होंने बालों में गजरा लगाया है। तारा का यह पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसक उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

