'हनुमान अंश' के सीक्वल की पुष्टि

'हनुमान अंश' की सफलता से गदगद हुए निर्माता, कर दिया दूसरी किस्त का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm Sep 02, 202604:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्माता विशाल चतुर्वेदी की हालिया फिल्म 'हनुमान अंश' इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई करीब 2 करोड़ रुपये बजट वाली इस फिल्म ने अब तक 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और इस साल की सफल फिल्मों में से एक बन गई है। वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत लोग ज्यादा से ज्यादा इसे देखने जा रहे हैं। इस बीच, फिल्म के सीक्वल की पुष्टि की गई है।