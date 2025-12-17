जैकोबी जुप कौन हैं, जो हॉरर फिल्म 'द एक्सोर्सिस्ट' से जुड़े? 'हैमनेट' ने किया था मशहूर

जैकोबी जुप कौन हैं, जो हॉरर फिल्म 'द एक्सोर्सिस्ट' से जुड़े? 'हैमनेट' ने किया था मशहूर
क्या है खबर?
हॉलीवुड की मशहूर हॉरर फ्रैंचाइजी 'द एक्सोर्सिस्ट' नई किस्त के साथ लोगों को डराने आ रही है। माइक फ्लैनगन ने इसके निर्देशन की कमान संभाली है। जब से फिल्म के सीक्वल की घोषणा हुई है, लोग काफी उत्साहित हैं। अब जो नई जानकारी सामने आई है, वह और ज्यादा खुश करने वाली है। दरअसल, 'द एक्सोर्सिस्ट' के लिए निर्माताओं ने नए कलाकारों की खोज शुरू कर दी है। पहला नाम जैकोबी जुप का है, जो फिल्म में शामिल हुए हैं।
परिचय
जानिए कौन हैं जैकोबी जुप
12 साल के ब्रिटिश अभिनेता जैकोबी जुप पिछले कुछ साल से अपने अभिनय के दम पर पहचान बना रहे हैं। उन्हें डेविड लोवेरी की फिल्म 'पीटर पैन एंड वेंडी' में देखा जा चुका है। इसमें उन्होंने 'माइकल डार्लिंग' का किरदार निभाया था। हालांकि, जैकोबी को सिनेमा में पहचान फिल्म 'हैमनेट' में उनकी प्रमुख भूमिका से मिली है। फिल्मों के अलावा अभिनेता, साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज 'बिफोर', 'ब्रिटानिया' और म्यूजिक पॉडकास्ट 'क्यूपिड' का हिस्सा भी रह चुके हैं।
फिल्म
'द एक्सोर्सिस्ट' के बारे में जानिए
स्कारलेट जॉनसन की 'द एक्सोर्सिस्ट' में जैकोबी को देखना प्रशंसकों के लिए बड़ी बात होगा। जाहिर है कि यह भूत-प्रेम पर आधारित यह फ्रैंचाइजी अपनी हर किस्त के जरिए व्यापक सफलता हासिल कर चुकी है। निर्माताओं ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि फिल्म, सीरीज की पिछली किस्त 'एक्सोर्सिस्ट: बिलीवर' का सीक्वल नहीं होगी। 'एक्सोर्सिस्ट: बिलीवर' को 2023 में रिलीज किया गया था। अब देखना होगा कि निर्माता नई फिल्म 'द एक्सोर्सिस्ट' को कब तक रिलीज करते हैं।