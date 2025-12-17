सुजैन खान ने साझा किया भावुक पोस्ट

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को सताई मां की याद, साझा किया भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Dec 17, 202511:24 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया। दरअसल, 81 साल की जरीन का 7 नवंबर, 2026 को निधन हो गया था। इस दुखद घटना को 40 दिन हो गए हैं। सुजैन ने अपनी मां के साथ बिताए सुखद पलों का एक वीडियो साझा किया है। उनकी यह पोस्ट देखने के बाद प्रशंसक उन्हें दिलासा दे रहे हैं।