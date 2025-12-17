ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को सताई मां की याद, साझा किया भावुक पोस्ट
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी दिवंगत मां जरीन खान को याद किया। दरअसल, 81 साल की जरीन का 7 नवंबर, 2026 को निधन हो गया था। इस दुखद घटना को 40 दिन हो गए हैं। सुजैन ने अपनी मां के साथ बिताए सुखद पलों का एक वीडियो साझा किया है। उनकी यह पोस्ट देखने के बाद प्रशंसक उन्हें दिलासा दे रहे हैं।
दर्द
सुजैन की पोस्ट में झलका दर्द
सुजैन ने वीडियो में कैप्शन दिया, 'मेरी प्यारी मम्मी... जब भी आपका चेहरा याद आता है, सब थम जाता है... आज आपको हमसे बिछड़े 40 दिन हो गए हैं... हमारे सबसे खूबसूरत स्वर्ग में... मैं धन्य हूं क्योंकि आपने मुझे चुना... मैं हर तरह से, हर दिन आपकी रहूंगी... हर पल आपकी याद आती है... प्यारी बेटी सूजी।' सुजैन की मां, जरीन गुजरे जमाने की अभिनेत्री थीं, लेकिन संजय खान से शादी के बाद उन्होंने फिल्मी लाइन छोड़ दी थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
December 17, 2025