कौन हैं अभिनेत्री डिंपल हयाती, जिनके खिलाफ दर्ज हुई FIR? शोषण का लगा आरोप
क्या है खबर?
दक्षिण भारत की जानी-मानी अभिनेत्री डिंपल हयाती और उनके पति डेविड कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दंपति के खिलाफ हैदराबाद के फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है। अभिनेत्री की घरेलू सहायिका ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। डिंपल और उनके पति डेविड पर कथित शोषण, दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगा है। नौकरानी का शिकायत में दावा है कि अभिनेत्री और उनके पति उसे भरपेट खाना तक नहीं देते थे।
आरोप
जान से मारने की धमकी देने का लगा आरोप
अभिनेत्री और उनके पति पर आरोप लगाने वाली नौकरानी का नाम प्रियंका बिबर है जाे ओडिशा के रायगढ़ जिले की रहने वाली है। शिकायत के मुताबिक, प्रियंका ने 22 सितंबर को हैदराबाद के शेखपेट में वामसीराम के वेस्टवुड अपार्टमेंट स्थित अभिनेत्री के घर में काम शुरू किया था। आरोप है कि 29 सितंबर की सुबह पालतू कुत्ते के भौंकने पर विवाद हुआ था। इस पर दंपति ने नौकरानी को अपशब्द और जान से मारने की धमकी दी।
परिचय
कौन हैं डिंपल हयाती?
21 अगस्त, 1998 को विजयवाड़ा में जन्मी डिंपल हयाती दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। साल 2017 में अभिनेत्री की पहली तेलुगु फिल्म 'गल्फ' रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें 'यूरेका', 'अभिनय 2' और 'देवी 2' जैसी फिल्मों में देखा गया। डिंपल अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की हिंदी फिल्म 'अतरंगी रे' का हिस्सा भी रही हैं। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।