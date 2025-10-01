तेलुगु अभिनेत्री पर लगा शोषण का आरोप (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dimplehayathi)

कौन हैं अभिनेत्री डिंपल हयाती, जिनके खिलाफ दर्ज हुई FIR? शोषण का लगा आरोप

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Oct 01, 202502:48 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारत की जानी-मानी अभिनेत्री डिंपल हयाती और उनके पति डेविड कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दंपति के खिलाफ हैदराबाद के फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है। अभिनेत्री की घरेलू सहायिका ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। डिंपल और उनके पति डेविड पर कथित शोषण, दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगा है। नौकरानी का शिकायत में दावा है कि अभिनेत्री और उनके पति उसे भरपेट खाना तक नहीं देते थे।