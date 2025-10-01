'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, कृति सैनन से बदले की आग में जलते दिखे धनुष
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष और बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की जाेड़ी पहली बार फिल्मी पर्दे पर धामल मचाने के लिए तैयार है। दोनों सितारों की आने वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया गया है। इश्क और बदले की गहराई को दिखाती इस प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय कर रहे हैं। टीजर में एआर रहमान का संगीत काफी शानदार है। टीजर को देखने के बाद प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है।
टीजर
क्या है फिल्म की कहानी?
धनुष और कृति की फिल्म 'तेरे इश्क में' एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म है। टीजर देखकर पता चल गया है कि फिल्म की कहानी बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। टीजर में धनुष को पहली झलक में काफी जख्मी दिखाया गया है। वह अनजान गुंडो से लड़ते नजर आते हैं। कृति अपनी हल्दी की रस्म में बैठी नजर आई हैं। धनुष गंगाजल से उनके पाप धोने की कोशिश करते हैं। आखिर में उसे बेटा होने का श्राप देते हैं।
रिलीज
अरिजीत सिंह की आवाज का चला जादू
2 मिनट और 4 सेकंड वाले 'तेरे इश्क में' के टीजर में कई ऐसे क्षण आए हैं जो दर्शकों को फिल्म से बांधे रखने का दावा करते हैं। एआर रहमान ने अपने संगीत से ऐसी दिलकश आवाज पेश की है जो आपके दिमाग में घर कर जाएगी। अंत में गायक अरिजीत सिंह की आवाज का जादू चला है। इरशाद कामिल ने गाने के बोल लिखे हैं। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।