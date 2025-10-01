'तेरे इश्क में' का टीजर जारी, कृति सैनन से बदले की आग में जलते दिखे धनुष

लेखन ज्योति सिंह 12:55 pm Oct 01, 202512:55 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष और बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की जाेड़ी पहली बार फिल्मी पर्दे पर धामल मचाने के लिए तैयार है। दोनों सितारों की आने वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया गया है। इश्क और बदले की गहराई को दिखाती इस प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय कर रहे हैं। टीजर में एआर रहमान का संगीत काफी शानदार है। टीजर को देखने के बाद प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है।