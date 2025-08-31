रामानंद सागर के बेटे और 'रामायण' के निर्देशक प्रेम सागर का 84 की उम्र में निधन
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता रामानंद सागर के बेटे और 'रामायण' के निर्देशक प्रेम सागर का 31 अगस्त को सुबह 10 बजे निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। प्रेम सागर पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमिरियाों में जूझ रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। निर्देशक के निधन से हर कोई गमगीन है। बॉलीवुड में भी मातम पसर गया है।
काम
सुनील लहरी ने दी जानकारी
'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने प्रेम के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'चौंकाने वाली खबर, हमने रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी को खो दिया। ओम शांति।' प्रेम ने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने 'रामायण' के अलावा 'विक्रम और बेताल' और 'श्री कृष्ण' में बतौर छायाकार काम किया था। प्रेम ने जितेंद्र की 'हम तेरे आशिक हैं' का निर्देशन भी किया था।
ट्विटर पोस्ट
सुनील लहरी हुए भावुक
Absolutely shocking news we lost Prem Sagar Ji son of Ramanand Sagar ji of Ramayan Om Shanti 🙏😥 pic.twitter.com/jO7s7wShOW— Sunil lahri (@LahriSunil) August 31, 2025