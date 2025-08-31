रामानंद सागर के बेटे और 'रामायण' के निर्देशक प्रेम सागर का 84 की उम्र में निधन

काम

सुनील लहरी ने दी जानकारी

'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने प्रेम के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'चौंकाने वाली खबर, हमने रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी को खो दिया। ओम शांति।' प्रेम ने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने 'रामायण' के अलावा 'विक्रम और बेताल' और 'श्री कृष्ण' में बतौर छायाकार काम किया था। प्रेम ने जितेंद्र की 'हम तेरे आशिक हैं' का निर्देशन भी किया था।