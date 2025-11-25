सेलिना जेटली का पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप, मांगा 50 करोड़ का हर्जाना

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना ने पति पीटर के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा, अपनी आय के स्रोत और संपत्ति के नुकसान के बदले में 50 करोड़ रुपये और अन्य राशि के हर्जाने की मांग की है। अभिनेत्री ने 21 नवंबर को मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया निवासी पीटर को नोटिस जारी किया गया है।

शादी

2011 में हुई थी दोनों की शादी

सेलिना और पीटन ने साल 2011 में शादी की थी। अगले साल 2012 में अभिनेत्री जुड़वां बच्चों विंस्टन और विराज की मां बनीं। इसके बाद, 2017 में सेलिना ने फिर से जुड़वां बच्चों शमशेर और आर्थर को जन्म दिया। हालांकि, शमशेर की दिल से संबंधित बीमारी के चलते उसी साल मौत हो गई थी। काम की बात करें तो सेलिना 'मनी है तो हनी है', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'अपना सपना मनी मनी' और 'नो एंट्री' जैसी फिल्मों में नजर आई हैं।