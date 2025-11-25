सेलिना जेटली का पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप, मांगा 50 करोड़ का हर्जाना

सेलिना जेटली का पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप, मांगा 50 करोड़ का हर्जाना
क्या है खबर?
बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री सेलिना जेटली से जुड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामला मुंबई के अंधेरी अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष दर्ज हुआ है। मामले में अभिनेत्री या उनके पति की तरफ से कोई आधिकारि बयान अभी सामने नहीं आया है। इस खबर से अभिनेत्री के प्रशंसक भी दंग रह गए हैं।
मांग
50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना ने पति पीटर के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा, अपनी आय के स्रोत और संपत्ति के नुकसान के बदले में 50 करोड़ रुपये और अन्य राशि के हर्जाने की मांग की है। अभिनेत्री ने 21 नवंबर को मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया निवासी पीटर को नोटिस जारी किया गया है।
शादी
2011 में हुई थी दोनों की शादी
सेलिना और पीटन ने साल 2011 में शादी की थी। अगले साल 2012 में अभिनेत्री जुड़वां बच्चों विंस्टन और विराज की मां बनीं। इसके बाद, 2017 में सेलिना ने फिर से जुड़वां बच्चों शमशेर और आर्थर को जन्म दिया। हालांकि, शमशेर की दिल से संबंधित बीमारी के चलते उसी साल मौत हो गई थी। काम की बात करें तो सेलिना 'मनी है तो हनी है', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'अपना सपना मनी मनी' और 'नो एंट्री' जैसी फिल्मों में नजर आई हैं।