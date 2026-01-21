'व्हील ऑफ फॉर्च्यून': अक्षय कुमार लाए पैसे कमाने का मजेदार तरीका, देखिए शो का प्रोमो
क्या है खबर?
फिल्म 'हेरा फेरी' में अक्षय कुमार पैसों को डबल करने के लिए क्या-क्या कारनामे करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अब अभिनेता लोगों के लिए पैसा कमाने का नया तरीका लेकर आ रहे हैं जिसमें मौजूद ट्विस्ट लोगों को सांप-सीढ़ी वाले गेम की याद दिला देगा। उनके इस नए शो का नाम 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' है जिसका प्रोमो जारी किया गया है। हैंगमैन खेल पर आधारित यह गेम शो 60 से ज्यादा देशों में लोकप्रिय हो चुका है।
प्रोमो
पजल हल करने और पहिया घुमाने वाला गेम शो है 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के जरिए प्रतियोगियों को 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक कमाने का मौका मिलेगा। प्रोमो में अक्षय बताते हैं कि पजल हल करने के लिए प्रतियोगियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक पहिया घुमाना होगा। अगर पहिया घुमाने के दौरान सांप आया तो वह सारा पैसा निगल जाएगा। रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े और जेनेलिया डिसूजा भी प्रोमो में गेम खेलते दिखते हैं। शो 27 जनवरी से सोनी लिव और सोनी टीवी पर प्रसारित होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रोमो
Aksharon ke khel mein, jeet real khiladiyon ki 💪🏽— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 21, 2026
Aa raha hai Wheel Of Fortune, 27th January se, Mon-Fri raat 9 baje sirf @SonyTV aur @SonyLIV par. pic.twitter.com/omLf64vltO