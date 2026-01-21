'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रोमो जारी

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून': अक्षय कुमार लाए पैसे कमाने का मजेदार तरीका, देखिए शो का प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Jan 21, 202612:24 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'हेरा फेरी' में अक्षय कुमार पैसों को डबल करने के लिए क्या-क्या कारनामे करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अब अभिनेता लोगों के लिए पैसा कमाने का नया तरीका लेकर आ रहे हैं जिसमें मौजूद ट्विस्ट लोगों को सांप-सीढ़ी वाले गेम की याद दिला देगा। उनके इस नए शो का नाम 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' है जिसका प्रोमो जारी किया गया है। हैंगमैन खेल पर आधारित यह गेम शो 60 से ज्यादा देशों में लोकप्रिय हो चुका है।