अक्षय कुमार करने जा रहे टीवी पर वापसी

अक्षय कुमार ने कर ली टीवी पर वापसी की तैयारी, इस रियलिटी शो से मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Dec 18, 202512:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। अब उन्होंने टीवी पर वापसी की तैयारी कर ली है। इस खबर ने प्रशंसकों को उत्सुक कर दिया है। जाहिर है कि सलमान खान, रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन समेत कई सितारे हैं जो कई साल से फिल्मों के अलावा, टीवी पर भी अपनी धाक जमा रहे हैं। 'खतरों के खिलाड़ी' के कुछ सीजन में नजर आने के बाद, अक्षय फिर से रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे।