नहीं रहे ट्विन पीक्स के मशहूर अभिनेता ओवेन रीस डेविस, 44 की उम्र में हुआ निधन

ओवेन ने किया था इन फिल्मों में काम

ओवेन ने 'ट्विन पीक्स: द रिटर्न' में एजेंट विल्सन का दमदार किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, वे 'एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास' और 'ए सीरियल किलर गाइड टू लाइफ' जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए।

लंदन के वेस्ट एंड में भी उन्होंने कई स्टेज शो किए, जिनमें 'मम्मा मिया!' और 'द विजार्ड ऑफ ओज' जैसे बड़े नाटक शामिल हैं।

उनकी 2 आखिरी फिल्में 'जेफ द किलर' और 'ला फैंटासिया' अभी रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं।