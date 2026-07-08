'वेलकम टू द जंगल' 100 करोड़ पार, निर्देशक अहमद खान ने किया 'वेलकम 4' का धमाकेदार ऐलान मनोरंजन Jul 08, 2026

कॉमेडी फिल्मों के दीवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर आ रही है। निर्देशक अहमद खान ने आधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है कि इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी का अगला भाग यानी 'वेलकम 4' भी बनाया जाएगा। ये बड़ा एलान तब हुआ है, जब उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे शानदार कलाकारों से सजी ये सीरीज आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का दम रखती है और अब 'वेलकम 4' की खबर ने प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है।