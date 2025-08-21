सोहेल खान ने सीमा सजदेह से क्यों 24 साल बाद लिया तलाक? सालों बाद बताई सच्चाई

सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान और सीमा सजदेह की जोड़ी एक समय बॉलीवुड में खूब लोकप्रिय थी। दोनों ने साल 1998 में शादी रचाई थी, लेकिन शादी के 24 साल बाद उनके रास्ते अलग-अलग हो गए। सीमा ने तो तलाक पर पहले भी बात की, लेकिन सोहेल ने हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखी। सालों बाद हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीमा के साथ अपने तलाक पर बात की और अलग होने की वजह बताई।

सराहना सोहेल ने बताईं सीमा की खूबियां सोहेल ने ई टाइम्स से बातचीत में कहा, "मैंने सीमा के साथ 24 साल बिताए हैं। वह बहुत खूबसूरत महिला है। कहीं न कहीं कुछ बातें सही नहीं चलीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच की समझ बदल गई। वह बहुत अच्छी इंसान हैं। बहुत अच्छी मां हैं, बहुत ख्याल रखने वाली मां हैं। हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं है। हम दोनों ने आपसी सहमति से तय किया कि हम अपने बच्चों की परवरिश में कमी नहीं छोड़ेंगे।"

प्रभाव "मां-बाप के विवाद का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है" सोहेल ने आगे कहा, "सीमा और मैंने तय किया कि हर साल परिवार के तौर पर हम छुट्टियों पर जाएंगे ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि माता-पिता के अलग होने के बावजूद उनके लिए प्यार और देखभाल में कोई बदलाव नहीं आया है।" सोहेल ने कहा कि पति-पत्नी के बीच विवाद का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। वह बोले कि जब माता-पिता लगातार लड़ते हैं तो इसका बोझ अगली पीढ़ी तक पहुंचता है।

कारण बच्चों की खातिर लिया ये फैसला सोहेल कहते हैं, "मां-बाप के बीच लड़ाई-झगडा़ें से बच्चों की जिंदगी खराब होती है। उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। फिर बच्चे भी बड़े होकर अस्थिर हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। मैं और सीमा ऐसा नहीं चाहते थे। हमें अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल था। हम उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहते थे।" सोहेल के मुताबिक, उन्होंने और सीमा ने यही सोचकर अलग होने का फैसला लिया कि बच्चों के भविष्य को किसी भी तरह नुकसान न पहुंचे।