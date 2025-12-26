दीपू चंद्र की निर्मम हत्या से भड़के सितारे, कहा- गाजा पर रोते हैं; बांग्लादेश पर चुप्पी

बांग्लादेश में फिर भीड़ द्वारा की गई हिंसा ने सबको झकझोर दिया है। वहां 30 साल के कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के आरोप में बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया और बाद में जिंदा जला दिया गया। कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए इस क्रूर कृत्य की कड़ी निंदा की और कई सवाल उठाए। आइए जानें किसने क्या कहा।

गुस्सा सांप्रदायिक हिंसा पर जाह्नवी की दो टूक जाह्नवी कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वो बेहद बर्बर है। ये नरसंहार जैसा है और कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके बारे में पढ़िए, वीडियो देखिए और सवाल उठाइए और अगर ये सब देखने‑जानने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आता तो यही पाखंड हमें अंदर से खोखला कर देगा।'

हिंसा हम दूसरों पर रोते रहेंगे और अपनों पर चुप- जाह्नवी जाह्नवी आगे लिखती हैं, 'हम दुनिया के दूसरे कोनों में हो रही घटनाओं पर आंसू बहाते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई‑बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा। हर तरह के उग्रवाद और हिंसा को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। खुद को जागरूक बनाइए ताकि उन मासूम जिंदगियों के लिए आवाज उठाई जा सके जो इस सांप्रदायिक क्रॉसफायर (दो विरोधी पक्षों की हिंसा के बीच फंसे निर्दोष लोग) में लगातार मारी जा रही हैं और आतंकित हो रही हैं।'

नाराजगी गाजा पर आवाज, बांग्लादेश पर खामोशी? काजल अग्रवाल ने एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति को दिखाया गया। इस पोस्टर पर उन्होंने लिखा, 'जागो हिंदुओं, चुप्पी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। सभी की निगाहें अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हैं।' मनोज जोशी ने लिखा, 'जब गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है, तब हर कोई आगे आता है, लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है तो यह बहुत दुखद है कि कोई सामने नहीं आता। समय अपना जवाब देगा।'

सवाल जया प्रदा ने पूछा- क्या यही नया बांग्लादेश है? जया प्रदा ने इस घटना को बेहद दुखद और क्रूर बताया। उन्होंने कहा कि उनका दिल खून के आंसू रो रहा है ये सोचकर कि बांग्लादेश में एक निर्दोष हिंदू व्यक्ति के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। जया ने कहा कि दीपू को भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही नया बांग्लादेश है? वो बोलीं कि ये चुप रहने का वक्त नहीं है।