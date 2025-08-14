बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' ने तोड़ा दम, लाखों में सिमटा कारोबार
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के तरसती दिख रही है। आलम यह है कि अब फिल्म का कारोबार लाखों में सिमट गया है। फिल्म को जल्द सिनेमाघरों से हटाया जाएगा। आइए जानें 'सन ऑफ सरदार 2' ने 13वें कितने लाख रुपये कमाए।
कारोबार
'सन ऑफ सरदार 2' ने 13वें दिन जुटाए इतने लाख रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अपनी रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 75 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 45.12 करोड़ रुपये हो गया है। 'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। इसमें नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।
मुकाबला
इन फिल्मों से हो रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का सामना
बॉक्स ऑफिस पर 'सन ऑफ सरदार 2' का सामना अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' से हो रहा है, जिसने पिछले 4 सप्ताह से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की 'धड़क 2' भी सिनेमाघरों में लगी हुई है, जिसकी हालत बॉक्स ऑफिस पर पस्त है। इसके अलावा ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' भी 14 अगस्त सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।