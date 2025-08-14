बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' ने तोड़ा दम, लाखों में सिमटा कारोबार 

कारोबार

'सन ऑफ सरदार 2' ने 13वें दिन जुटाए इतने लाख रुपये

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अपनी रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 75 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 45.12 करोड़ रुपये हो गया है। 'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। इसमें नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।