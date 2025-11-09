शाहरुख खान का सबसे तगड़ा सिनेमाई दांव, 'किंग' कैसे बनी भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म?
क्या है खबर?
शाहरुख खान एक बार फिर अपनी अब तक की सबसे भव्य और महंगी फिल्म 'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर बादशाहत साबित करने लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट वाली एक्शन फिल्म बनने जा रही है। आइए जानते हैं कैसे बनी शाहरुख खान की ये मेगा एक्शन फिल्म और क्यों कहा जा रहा है इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म।
योजना
बॉलीवुड नहीं, दुनियाभर के एक्शन प्रेमियों को मिलेगी सौगात
'किंग' का शुरुआती बजट करीब 150 करोड़ रुपये तय किया गया था, लेकिन शाहरुख ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को पूरी छूट दी, जिसके बाद बजट बढ़कर 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये फिल्म दुनियाभर के एक्शन प्रेमियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसे ऐसे तैयार किया जा रहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिनेमाई अनुभव दे। किंग' को केवल बॉलीवुड नहीं, बल्कि ग्लोबल स्क्रीन में भारत की ताकत दिखाने के लिए बनाया जा रहा है।
एक्शन सीक्वेंस
6 एक्शन सीक्वेंस से सजेगी 'किंग' की कहानी
फिल्म में 6 जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस हैं, जो पूरी कहानी की रीढ़ माने जा रहे हैं। इनमें से 3 सीक्वेंस रियल लोकेशन्स पर और बाकी 3 हाई-टेक सेट्स पर शूट होंगे, जिनके लिए अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन टीम की मदद ली जा रही है। हरेक सीन को अंतरराष्ट्रीय स्टंट टीम और एडवांस VFX टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि दर्शक हर एक्शन में खुद को उसी दुनिया का हिस्सा महसूस करें।
एंट्री सीन
शाहरुख के एंट्री सीन पर निर्माताओं ने उड़ाए करोड़ों रुपये
खासकर फिल्म में शाहरुख खान का ओपनिंग या एंट्री सीन 'किंग' का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सीक्वेंस इतना शानदार होगा कि सिनेमाघरों में बैठे दर्शक अपनीे सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। ये सीन न सिर्फ शाहरुख की एंट्री को यादगार बनाएगा, बल्कि भारतीय सिनेमा में भीे एक्शन का नया मानक तय करेगा।
बजट
'किंग' ने बजट में पछाड़ दी 'पठान'
शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' ने अपने शानदार एक्शन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, लेकिन 'किंग' उससे एक कदम आगे निकल गई है। इसका पैमाना, स्टंट सीक्वेंस और तकनीकी स्तर इसे न सिर्फ बॉलीवुड, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की रेस में भी शामिल कर रहा है। 'पठान' जहां 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, वहीं 'किंग' का बजट 350 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे ये शाहरुख की भी सबसे महंगी फिल्म बन गई है।
फिल्म
अगले साल पर्दे पर आएगी 'किंग'
'किंग' शाहरुख की बेटी सुहाना खान की पहली फिल्म है, जो सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले उन्हें जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में देखा गया था, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर आई थी। 'पठान' का निर्देशन कर चुके सिद्धार्थ आनंद 'किंग' के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। दीपिका पादुकोण इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका के किरदार में दिखेंगी, वहीं अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन होंगे। विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।