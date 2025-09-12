अभिनेत्री करिश्मा शर्मा कौन हैं, जो चलती ट्रेन से कूदीं? कार्तिक आर्यन संग कर चुकीं काम

अभिनेत्री करिश्मा शर्मा काफी समय बाद फिर चर्चा में आई हैं। हालांकि, इस बार वो अपनी किसी फिल्म या शो की वजह से नहीं, बल्कि खुद के साथ हुई एक दुर्घटना के कारण सुर्खियों में आई हैं। दरअसल, करिश्मा 11 सितंबर को मुंबई की लोकल ट्रेन से कूद गईं, जिसमें उन्हें काफी चोटें आईं और वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गईं। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आइए जानें कौन हैं करिश्मा शर्मा।

हादसा ट्रेन से कूदी क्यों अभिनेत्री? अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि वह मुंबई की लोकल ट्रेन से शूटिंग के लिए चर्चगेट जा रही थीं। ट्रेन में चढ़ते ही स्पीड़ बढ़ गई और उनके दोस्त ट्रेन ठीक से पकड़ नहीं सके। वो डर के मारे ट्रेन से कूद गईं और पीठ के बल गिर गई, जिससे उनका सिर नीचे टकरा गया। करिश्मा ने बताया कि उनकी पीठ में काफी चोट लगी है। सिर बहुत सूज गया है। डॉक्टरों ने MRI करवाने की सलाह दी है।

अनुरोध प्लीज मेरे लिए दुआ करें- करिश्मा करिश्मा ने लिखा, 'मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा है। मुझे कल से बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं। प्लीज मेरे जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।' करिश्मा के एक दोस्त ने भी उनकी अस्पताल से एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्होंने करिश्मा की सलामती के लिए दुआ करने की अपील की है।