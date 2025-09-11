बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन रहा ऐसा हाल
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और हरनाज संधू और सोनम बाजवा जैसे सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। यह फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है और इसने 6 दिन में 42 करोड़ रुपये कमाए हैं। कामकाजी दिनों में फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट जारी है। आइए जानें 'बागी 4' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'बागी 4' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने छठे दिन 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 6 दिन में फिल्म ने 42 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म ने 12 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 10 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 4 करोड़ रुपये कमाए।
बागी 4
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि रॉनी (टाइगर) 7 महीने तक कोमा में रहने के बाद होश में आता है और अपनी प्रेमिका (हरनाज) को खोने के गम से टूट जाता है। हालांकि, हर कोई उसे ये बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसका बस वहम है, वहीं दूसरे हाफ में संजय (चाको) की लव स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है। साजिद नाडियाडवाला इसके निर्माता हैं।