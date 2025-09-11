'बागी 4' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@NGEMovies)

बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन रहा ऐसा हाल

लेखन दीक्षा शर्मा 10:21 am Sep 11, 202510:21 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और हरनाज संधू और सोनम बाजवा जैसे सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। यह फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है और इसने 6 दिन में 42 करोड़ रुपये कमाए हैं। कामकाजी दिनों में फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट जारी है। आइए जानें 'बागी 4' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।