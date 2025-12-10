'धुरंधर' के बाद संजय दत्त की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, एक की रिलीज करीब

अभिनेता संजय दत्त फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ' धुरंधर ' में उन्होंने एपी चौधरी असलम का किरदार निभाकर तहलका मचा दिया है। बेशक फिल्म में उनका रोल छोटा है, लेकिन डायलॉग और एक्शन से वह दर्शकों का दिल पूरी तरह घायल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में संजय कई फिल्मों में तहलका मचाते नजर आएंगे। आइए उनकी आगामी फिल्मों पर डालते हैं एक नजर।

#1 'द राजा साब' संजय की आने वाली फिल्मों में सबसे पहला नाम 'द राजा साब' का है। सुपरस्टार प्रभास अभिनीत इस हॉरर-काॅमेडी फिल्म में उन्हें नकारात्मक और रहस्यमयी किरदार में देखा जाएगा। निर्माताओं ने 'द राजा साब' का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में संजय, प्रभास के दादाजी का रोल अदा कर रहे हैं। इसमें उनका लुक काफी खूंखार है। 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

#2 'धुरंधर 2' रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों देशभर के सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज के पहले ही दिन सीक्वल का ऐलान कर दिया था, जिसका नाम 'रिवेंज' होगा। चूकि 'धुरंधर' में चौधरी असलम के किरदार में संजय का रोल छोटा और अधूरा है। सीक्वल में उनका किरदार और ज्यादा खूंखार होगा जिसे देखने के लिए प्रशंसक भी उत्साहित हैं। 'रिवेंज' 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।

