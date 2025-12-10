'दो दीवाने सहर में' का नया पोस्टर जारी, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी का ये होगा नाम
क्या है खबर?
अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। उनकी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की घोषणा पिछले महीने की गई थी जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया था। अब निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें मृणाल और सिद्धांत के फिल्म के नामों का खुलासा किया गया है। इस फिल्म का निर्माण संजय लीला भंसाली के भंसाली प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है।
फिल्म
इस तारीख को आएगी 'दो दीवाने सहर में'
निर्माताओं ने 'दो दीवाने सहर में' का पाेस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'ससांक और रोशनी के इश्क से आपकाे भी इश्क हो जाएगा!' पोस्टर में मृणाल और सिद्धांत की एक झलक को एनिमेटेड अंदाज में पेश किया गया है। जहां मृणाल 'रोशनी' नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं, तो वहीं सिद्धांत 'ससांक' का किरदार निभा रहे हैं। 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें
सaसank aur Roसni ke isq se aapko bhi isq ho jaayega! 💕#DoDeewaneसहरMein - 20th Feb 2026.@SiddyChats @mrunal0801 @raviudyawar #SanjayLeelaBhansali @prerna982 #UmeshKrBansal #BharatKumarRanga @DeshmukhPragati @girishjohar #AmeetBhuvan #KalpanaUdyawar @bhansali_produc… pic.twitter.com/T3Mm5DCMaL— Zee Studios (@ZeeStudios_) December 10, 2025