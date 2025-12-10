'दो दीवाने सहर में' का नया पोस्टर जारी, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी का ये होगा नाम

'दो दीवाने सहर में' का नया पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 07:10 pm Dec 10, 202507:10 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। उनकी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की घोषणा पिछले महीने की गई थी जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया था। अब निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें मृणाल और सिद्धांत के फिल्म के नामों का खुलासा किया गया है। इस फिल्म का निर्माण संजय लीला भंसाली के भंसाली प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है।