बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई में आया उछाल, तीसरे दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और समीक्षकों की तरफ से इसे हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी फिल्म की कहानी और टाइगर के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अब 'बागी 4' की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें इजाफा देखने को मिला है।
कमाई
'बागी 4' ने 3 दिन में कमाए 31.25 करोड़ रुपये
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 10 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस तरह 3 दिन में फिल्म ने 31.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
बागी 4
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्हें 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। बता दें कि 'बागी 4' में टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है। उन्होंने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है। संजय दत्त फिल्म में खूंखार खलनायक की भूमिका में दिख रहे हैं। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।