'बागी 4' ने तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tigerjackieshroff)

बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई में आया उछाल, तीसरे दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 10:29 am Sep 08, 202510:29 am

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और समीक्षकों की तरफ से इसे हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी फिल्म की कहानी और टाइगर के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अब 'बागी 4' की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें इजाफा देखने को मिला है।