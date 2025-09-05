LOADING...
मनोरंजन की खबरें / 'द बंगाल फाइल्स' रिव्यू: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को देखकर हिल गए लोग, सुनाया ये फैसला 
'द बंगाल फाइल्स' देख क्या बोली जनता? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vivekagnihotri)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 05, 2025
12:31 pm
क्या है खबर?

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार खत्म हो गया है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे है और अधिकांश प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं। आइए जानते हैं क्या कह रही है जनता।

रिव्यू

आपको हिलाकर रख देगी फिल्म 

अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने लोगों का दिमाग हिला दिया है। जनता ने फिल्म को आईना बताया है। एक ने लिखा, 'द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आईना है। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि बंगाल के रक्तरंजित अतीत को संयोग से नहीं, बल्कि साजिश के तहत दफनाया गया। यह फिल्म आपको न सिर्फ जो हुआ उस पर, बल्कि उन लोगों पर भी गुस्सा दिलाती है जो अब भी झूठ का बचाव कर रहे हैं।'

कहानी

"हमसे बहुत कुछ छिपाया गया"

एक अन्य यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे शानदार, गंभीर और हिलाकर रख देने वाली फिल्म बताया है। एक ने लिखा, 'द बंगाल फाइल्स देखी। बेहद रोमांचक और विचलित करने वाला। आपको विडंबना महसूस होगी। आज का बंगाल, कुछ भी नहीं बदला। हम कड़वे सच को देखने से कतराते हैं, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन सच का सामना तो हमें करना ही होगा। बस। देखिए और जानिए कि हमसे क्या छिपाया गया था।'

ट्विटर पोस्ट

दिमाग हिलाकर रख देने वाली फिल्म

तारीफ

सभी कलाकारों की हो रही तारीफ

एक यूजर लिखते हैं, 'कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भर नहीं पाते। द बंगाल फाइल्स एक दिल दहला देने वाला सिनेमाई अनुभव है। यह फिल्म आपको झकझोर कर रख देगी। सिमरत कौर, नमशी चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार ने क्रोध और भेद्यता से भरपूर एक दमदार अभिनय किया है, वहीं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, शाश्वत और सौरव दास जैसे सहयोगी कलाकार भी इसमें दमखम दिखा रहे हैं। द बंगाल फाइल्स एक बार जरूर देखनी चाहिए।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्म

नोआखली दंगों पर आधारित है फिल्म 

'द बंगाल फाइल्स' की कहानी साल 1946 के कलकत्ता हत्याओं और नोआखली दंगों पर आधारित है। इसमें पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी भी अग्निहोत्री ने ही लिखी है, वहीं अभिषेक अग्रवाल ने फिल्म का निर्माण पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री के साथ मिलकर किया है। इस फिल्म में शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर और सौरव दास जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।