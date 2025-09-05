'द बंगाल फाइल्स' रिव्यू: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को देखकर हिल गए लोग, सुनाया ये फैसला 

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार खत्म हो गया है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे है और अधिकांश प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं। आइए जानते हैं क्या कह रही है जनता।

रिव्यू आपको हिलाकर रख देगी फिल्म अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने लोगों का दिमाग हिला दिया है। जनता ने फिल्म को आईना बताया है। एक ने लिखा, 'द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आईना है। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि बंगाल के रक्तरंजित अतीत को संयोग से नहीं, बल्कि साजिश के तहत दफनाया गया। यह फिल्म आपको न सिर्फ जो हुआ उस पर, बल्कि उन लोगों पर भी गुस्सा दिलाती है जो अब भी झूठ का बचाव कर रहे हैं।'

कहानी "हमसे बहुत कुछ छिपाया गया" एक अन्य यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे शानदार, गंभीर और हिलाकर रख देने वाली फिल्म बताया है। एक ने लिखा, 'द बंगाल फाइल्स देखी। बेहद रोमांचक और विचलित करने वाला। आपको विडंबना महसूस होगी। आज का बंगाल, कुछ भी नहीं बदला। हम कड़वे सच को देखने से कतराते हैं, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन सच का सामना तो हमें करना ही होगा। बस। देखिए और जानिए कि हमसे क्या छिपाया गया था।'

ट्विटर पोस्ट दिमाग हिलाकर रख देने वाली फिल्म Watched first half of #TheBengalFiles. Intense, disturbing. You feel ironical that #DirectAction & #KashmirExodus, Bengal of today, nothing has changed. We avoid looking at bitter truth but dare not face it. But truth we must face. That's it. Go watch & learn what was hidden… pic.twitter.com/fZdoWJEabS — Ratan Sharda 🇮🇳 रतन शारदा (@RatanSharda55) September 4, 2025

तारीफ सभी कलाकारों की हो रही तारीफ एक यूजर लिखते हैं, 'कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भर नहीं पाते। द बंगाल फाइल्स एक दिल दहला देने वाला सिनेमाई अनुभव है। यह फिल्म आपको झकझोर कर रख देगी। सिमरत कौर, नमशी चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार ने क्रोध और भेद्यता से भरपूर एक दमदार अभिनय किया है, वहीं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, शाश्वत और सौरव दास जैसे सहयोगी कलाकार भी इसमें दमखम दिखा रहे हैं। द बंगाल फाइल्स एक बार जरूर देखनी चाहिए।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट 𝑹𝑬𝑽𝑰𝑬𝑾 – 𝑻𝑯𝑬 𝑩𝑬𝑵𝑮𝑨𝑳 𝑭𝑰𝑳𝑬𝑺

𝑹𝑨𝑻𝑰𝑵𝑮 – 4★/5 🌟🌟🌟🌟



“Some wounds are too deep to heal”#TheBengalFiles is a gut-wrenching cinematic experience that dares to bring alive the horrors of Direct Action Day (1946) with raw intensity, outstanding storytelling… pic.twitter.com/q5pJwJpCZS — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) September 4, 2025