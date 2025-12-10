LOADING...
स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम दोनों ही बीमारी के खर्चों को कम करने में मदद करते हैं

स्वास्थ्य बीमा या मेडिक्लेम में से कौनसा विकल्प सही? खरीदने से पहले जानें क्या है अंतर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 10, 2025
06:58 pm
क्या है खबर?

किसी मेडिकल इमरजेंसी या बीमारी का इलाज कराने का खर्च बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) या मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदना समझदारी है। कई लोग दोनों विकल्पों को एक ही मानते हैं, जबकि इनमें फर्क होता है। दोनों ही मेडिकल खर्च के लिए कवरेज प्रदान करते हैं, लेकिन इनके दायरे और सुविधाएं काफी अलग होती हैं। आइये जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी में से कौनसा ज्यादा फायदेमंद है।

हेल्थ इंश्योरेंस

क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस?

हेल्थ इंश्योरेंस आपको बीमार होने या इलाज की जरूरत पड़ने पर मेडिकल खर्च के लिए कवरेज प्रदान करता है। इससे आपको जरूरत पड़ने पर इलाज के भारी बिलों की चिंता किए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल मिले। पॉलिसी के आधार पर अस्पताल में भर्ती होने, चिकित्सक से परामर्श, सर्जरी आदि की लागतों को कवर किया जाता है। कुछ प्लान डेकेयर प्रक्रियाओं, एम्बुलेंस शुल्क, मातृत्व व्यय, गंभीर बीमारी के इलाज और अन्य कवरेज भी देते हैं।

मेडिक्लेम

मेडिक्लेम में कब मिलता है फायदा?

मेडिक्लेम एक प्रकार का बीमा है, जो खासतौर से अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करता है। उस स्थिति में भर्ती व्यक्ति की मेडिक्लेम पॉलिसी कमरे के खर्च, चिकित्सक की फीस, ICU खर्च और नर्सिंग देखभाल जैसे खर्चों को कवर करेगी। व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विपरीत मेडिक्लेम सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर केंद्रित होती है। यह आउट पेशेंट उपचार या अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों की भरपाई नहीं करता।

अंतर 

क्या है दोनों पॉलिसी में अंतर?

ऐड-ऑन: मेडिक्लेम में कोई अतिरिक्त कवरेज नहीं है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस गंभीर बीमारी, मातृत्व लाभ, व्यक्तिगत दुर्घटना, विकलांगता जैसे ऐड-ऑन मिलते हैं। गंभीर बीमारी लाभ: मेडिक्लेम गंभीर बीमारी के इलाज के खर्च के लिए कवरेज प्रदान नहीं करता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस कैंसर, किडनी फेलियर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों को कवर करता है। बीमा राशि: मेडिक्लेम में 5 लाख रुपये और स्वास्थ्य बीमा में 2.5 लाख से 1 करोड़ रुपये से अधिक का कवर मिलता है।

चयन 

दोनों में से किसे चुनना सही?

सीमित कवरेज होने के कारण मेडिक्लेम का प्रीमियम कम होता है। ऐसे में अगर, आप किफायती कीमत पर अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करना चाहते हैं और 5 लाख रुपये तक क्लेम पर्याप्त है तो यह आपके लिए सही विकल्प है। अगर, आप अधिक व्यापक वित्तीय कवरेज चाहते हैं तो स्वास्थ्य बीमा खरीदें, हालांकि इसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना होगा। ऐसे में दोनों में सही विकल्प आपकी मेडिकल खर्चों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

