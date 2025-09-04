OTT पर कहां देखें 'कन्नप्पा'? (तस्वीर: एक्स/@SumitkadeI)

विष्णु मांचू की 'कन्नप्पा' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें

लेखन दीक्षा शर्मा 11:02 am Sep 04, 202511:02 am

क्या है खबर?

अभिनेता विष्णु मांचू की फिल्म 'कन्नप्पा' को 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा है। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 200 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'कन्नप्पा' ने दुनियाभर में केवल 41.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब 'कन्नप्पा' OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे चुकी है।