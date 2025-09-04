विष्णु मांचू की 'कन्नप्पा' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें 

LOADING...
OTT पर कहां देखें 'कन्नप्पा'? (तस्वीर: एक्स/@SumitkadeI)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 04, 2025
11:02 am
क्या है खबर?

अभिनेता विष्णु मांचू की फिल्म 'कन्नप्पा' को 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा है। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 200 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'कन्नप्पा' ने दुनियाभर में केवल 41.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अब 'कन्नप्पा' OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे चुकी है।

कन्नप्पा

फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार

अमेजन प्राइम वीडियो ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'गौरव, साहस और भव्यता... सब कुछ एक ही महाकाव्य में।' जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। 'कन्नप्पा' का निर्देशन मुकेश कुमार सिंह ने किया है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। प्रीति मुकुंदन, मोहन बाबू और मधू जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। प्रभास, काजल अग्रवाल और मोहनलाल ने इसमें मेहमान की भूमिका निभाई है।

