वीर दास ने रचा इतिहास, बने प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन

स्टैंडअप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के प्रशंसक दुनियाभर में फैले हुए हैं। एमी पुरस्कार जीत चुके अभिनेता और कॉमेडियन के नाम अब नई उपलब्धि जुड़ गई है। फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके वीर कई बार विदेशी धरती पर भारत का मान बढ़ा चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने अपने भारतीय प्रशंसकों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दरअसल, वीर न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं।

गर्व वैश्विक मंच पर भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए गौरव का क्षण कॉमेडियन, अभिनेता और एमी पुरस्कार विजेता वीर दास ने अपने करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मंच लिंकन सेंटर थिएटर में कॉमेडी करने वाले पहले भारतीय का खिताब उन्हें मिल गया है। 'हे स्ट्रेंजर' नाम का उनका ये नया कॉमेडी शो न केवल उनके लिए, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 2 सप्ताह का कार्यक्रम होगा, जो 29 अक्टूबर से 9 नवंबर, 2025 तक चलेगा।

सपना पूरा हो गया वीर का सपना इस उपलब्धि पर वीर दास बोले, "सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। जहां आप अपने से बेहतर और अपनी क्षमता से परे लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। आपको सीखना होता है और अपनी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना होता है। यहां प्रदर्शन करना हमेशा से मेरा सपना रहा। मैं लिंकन सेंटर थिएटर में अपने पहले शो के जरिए भारतीय कॉमेडी कर दुनियाभर के दर्शकों को गुदगुदाने के लिए बेहद उत्साहित हूं।"

बयान इन दिग्गजों के नक्शेकदम पर कॉमेडियन वीर कहते हैं, "रविशंकर जी, जाकिर हुसैन जी और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी जैसे दिग्गजों के नक्शेकदम पर चलना अपने आप में एक ज़िम्मेदारी है। कॉमेडी भले ही एक अलग माध्यम हो, लेकिन मूल रूप से यह मानवीय जुड़ाव के बारे में है, जो संस्कृतियों और भाषाओं के पार जाकर हमें एक साथ जोड़ती है। 'हे स्ट्रेंजर' एक ऐसा शो है, जो जुड़ने, हंसने, विचार करने और हमारी विचित्रता को अपनाने की इच्छा से पैदा हुआ है।"

अइअ वीर से पहले ये भारतीय दिग्गज दे चुके इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुति वीर के मुताबिक ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। वो उस मंच पर जाने, खूबसूरत रोशनियों को देखने और लोगों को हंसाने, सोचने और उन्हें थोड़ा कम अजनबी महसूस कराने के लिए उत्सुक हैं। बता दें कि सितार वादक रविशंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन से लेकर पंडित आनंद गोपाल भोस, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जैसे कई भारतीय दिग्गज न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर पर ऐतिहासिक प्रस्तुति दे चुके हैं।