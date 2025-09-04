'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' का ट्रेलर जारी, परेश रावल की भी दिखी झलक
क्या है खबर?
रविन्द्र गौतम के निर्देशन में बन रही फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' की इन खूब चर्चा हो रही है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में योगी की भूमिका अनंत जोशी निभा रहे हैं, वहीं परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब निर्माताओं ने 'अजेय' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें अनंत और परेश समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।
ट्रेलर
19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
ट्रेलर में गोरखपुर के संघर्षों और मुख्यमंत्री योगी के विद्यार्थी जीवन की कहानी दिखाई दे रही है। परेश और अनंत के अलावा 'अजेय' में दिनेश लाल यादव, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'अजेय' की कहानी 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' किताब से प्रेरित है, जिसे शांतनु गुप्ता ने लिखा है। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
परेश ने साझा किया ट्रेलर
