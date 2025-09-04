'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' का ट्रेलर जारी, परेश रावल की भी दिखी झलक

लेखन दीक्षा शर्मा 02:50 pm Sep 04, 202502:50 pm

क्या है खबर?

रविन्द्र गौतम के निर्देशन में बन रही फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' की इन खूब चर्चा हो रही है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में योगी की भूमिका अनंत जोशी निभा रहे हैं, वहीं परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब निर्माताओं ने 'अजेय' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें अनंत और परेश समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।