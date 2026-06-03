स्क्रीमर की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जो हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं। यहां उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जिनसे निकल पाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। कुल मिलाकर फिल्म का स्क्रीमर डर, रहस्य, अराजकता और थ्रिल से भरपूर है, जो दर्शकों को कम समय में सीधे खौफनाक अनुभव देने का वादा करता है।

रिलीज

कब रिलीज हो रही 'हॉन्टेड 3D'?

फिल्म की कहानी अतीत के काले रहस्यों, अधूरी मोहब्बत और भटकती आत्माओं के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इसमें मिमोह के साथ मुख्य किरदार में चेतना पांडे नजर आई हैं, जिन्हें फिल्म 'आई डोन्ट लव यू' और 'MTV फनाह', 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शो में देखा जा चुका है। गौरव बाजपेयी और श्रुति प्रकाश भी फिल्म में अहम किरदारों के साथ शामिल हैं। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 12 जून को रिलीज हाेगी।