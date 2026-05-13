फिल्म 'हॉन्टेड 3D' से जारी हुआ पहला गाना, छा गई मोहित चौहान की आवाज

गाना

यूट्यूब पर आते ही ट्रेंड हुआ गाना

'जन्मों जनम' को सारेगामा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। इसे आवाज मोहित चौहान ने दी है, जबकि कंपोज प्रतीक वालिया ने किया है। इसके बोल निर्देशक विक्रम ने लिखे हैं। मोहित की आवाज में यह गाना लाेगाें को बेहद पसंद आ रहा है। फिल्म की बात करें, तो आनंद पंडित और राकेश जुनेजा द्वारा निर्मित 'हॉन्टेड 3D' का निर्माण प्रोमोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।