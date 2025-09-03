'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' का टीजर जारी, रिलीज तारीख से भी उठ गया पर्दा

लेखन दीक्षा शर्मा Sep 03, 2025

क्या है खबर?

जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट एक बार फिर दर्शकों को डराने के लिए तैयार हैं। वह एक हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी है। इस फिल्म के लिए विक्रम ने एक बार फिर महेश भट्ट और आनंद पंडित से हाथ मिलाया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'हॉन्टेड 3D' का टीजर जारी कर दिया है।