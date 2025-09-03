'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' का टीजर जारी, रिलीज तारीख से भी उठ गया पर्दा
क्या है खबर?
जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट एक बार फिर दर्शकों को डराने के लिए तैयार हैं। वह एक हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी है। इस फिल्म के लिए विक्रम ने एक बार फिर महेश भट्ट और आनंद पंडित से हाथ मिलाया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'हॉन्टेड 3D' का टीजर जारी कर दिया है।
टीजर
21 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म
'हॉन्टेड 3D' का टीजर बेहद खौफनाक और रोमांचक है। इसमें दिखाए गए भयावह दृश्य दर्शकों की रूह कंपा देने वाले हैं। इस फिल्म में चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश, गौरव बाजपेयी, प्रणीत भट्ट और हेमंत पांडे जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इसके साथ निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। पहले यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
'HAUNTED 3D' TEASER OUT NOW – RELEASE DATE LOCKED... After the successful collaboration of #1920HorrorsOfTheHeart, #MaheshBhatt, #AnandPandit, and #VikramBhatt join forces once again for #Haunted3D: Ghosts Of The Past.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 3, 2025
Directed by #VikramBhatt, the film is set to release on 21… pic.twitter.com/jQ4oYXM9x2