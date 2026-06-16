'हॉन्टेड 3D' की कमाई को लगा झटका, आई इतने प्रतिशत की गिरावट
विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' ने तो अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सोमवार को इसकी कमाई में करीब 39 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आ गई।
रविवार को 3.60 करोड़ कमाने के मुकाबले फिल्म ने सोमवार को सिर्फ 2.20 करोड़ ही जुटाए। अब 4 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 11.55 करोड़ (नेट) और 13.60 करोड़ (ग्रॉस) हो गई है।
यह कमाई शायद उस ब्लॉकबस्टर वापसी जैसी नहीं है, जिसकी उम्मीद दर्शक कर रहे थे।
'हॉन्टेड 3D' के सामने है कड़ी टक्कर
यह फिल्म, जो कि पिछली 'हॉन्टेड' का सीक्वल है, 12 जून को सिनेमाघरों में आई थी।
इसे 'भारत भाग्य विधाता' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे इसकी राह और मुश्किल हो रही है।
देश भर में सोमवार को करीब 4,573 शो मिलने के बावजूद, 'हॉन्टेड 3D' के लिए अपने 15 करोड़ रुपये के बजट को वसूलना अभी भी एक चुनौती है।
फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे और हेमंत पांडे जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि फिल्म पूरे हफ्ते कैसा प्रदर्शन करती है।