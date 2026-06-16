'हॉन्टेड 3D' की कमाई को लगा झटका, आई इतने प्रतिशत की गिरावट

'हॉन्टेड 3D' के सामने है कड़ी टक्कर

यह फिल्म, जो कि पिछली 'हॉन्टेड' का सीक्वल है, 12 जून को सिनेमाघरों में आई थी।

इसे 'भारत भाग्य विधाता' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे इसकी राह और मुश्किल हो रही है।

देश भर में सोमवार को करीब 4,573 शो मिलने के बावजूद, 'हॉन्टेड 3D' के लिए अपने 15 करोड़ रुपये के बजट को वसूलना अभी भी एक चुनौती है।

फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे और हेमंत पांडे जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि फिल्म पूरे हफ्ते कैसा प्रदर्शन करती है।