अनंत अंबानी ने लियोनल मेसी को दिया ये दुर्लभ तोहफा, कीमत उड़ा देगी होश

अनंत अंबानी ने लियोनल मेसी को दिया कीमती तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 03:01 pm Dec 17, 202503:01 pm

क्या है खबर?

मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर, 2025 को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। 16 दिसंबर को वह जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर 'वंतारा' का दौरा करने पहुंचे। उनकी कलाई पर मौजूद दुर्लभ और कीमती घड़ी ने सबका ध्यान खींचा, जो सेंटर जाते समय उनके हाथ पर नहीं थी। खबरों के मुताबिक, बताया जाता है कि अनंत ने 'वंतारा' दौरे के दौरान मेसी को यह शानदार घड़ी उपहार में दी है।