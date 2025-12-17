LOADING...
अनंत अंबानी ने लियोनल मेसी को दिया ये दुर्लभ तोहफा, कीमत उड़ा देगी होश

लेखन ज्योति सिंह
Dec 17, 2025
03:01 pm
क्या है खबर?

मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर, 2025 को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। 16 दिसंबर को वह जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर 'वंतारा' का दौरा करने पहुंचे। उनकी कलाई पर मौजूद दुर्लभ और कीमती घड़ी ने सबका ध्यान खींचा, जो सेंटर जाते समय उनके हाथ पर नहीं थी। खबरों के मुताबिक, बताया जाता है कि अनंत ने 'वंतारा' दौरे के दौरान मेसी को यह शानदार घड़ी उपहार में दी है।

कीमत

10.90 करोड़ रुपये है घड़ी की कीमत

इंडिया डॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, मेसी को उपहार में दी गई घड़ी, रिचर्ड मिल RM 003-V2 GMT टूरबिलॉन एशिया एडिशन की है। इसमें ब्लैक कार्बन केस और ओपन-स्टाइल डायल है। इसकी कीमत करीब 10.90 करोड़ रुपये बताई जाती है। दुनियाभर में इस दुर्लभ घड़ी के अब तक सिर्फ 12 पीस बनाए गए हैं। इसे दुनिया की सबसे महंगी और खास घड़ियों में से एक माना जाता है। बता दें कि रिचर्ड मिल स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए घड़ी की एक झलक

