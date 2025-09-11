इन सितारों ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर (तस्वीर: एक्स/@BajpayeeManoj)

अनुराग कश्यप और जयदीप अहलावत ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर, वीडियो हो रहा वायरल

09:56 am Sep 11, 2025

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी काफी समय फिल्म 'जुगनुमा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम रेड्डी ने संभाली है। उनकी यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले बीती रात मुंबई में फिल्म की खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी। इस कार्यक्रम में अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और विनीत कुमार सिंह भी शामिल हुए। इन सभी सितारों को 'जुगनुमा' की स्क्रीनिंग पर मनोज के पैर छूते हुए देखा गया।