अनुराग कश्यप और जयदीप अहलावत ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर, वीडियो हो रहा वायरल 
इन सितारों ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर (तस्वीर: एक्स/@BajpayeeManoj)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 11, 2025
09:56 am
क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी काफी समय फिल्म 'जुगनुमा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम रेड्डी ने संभाली है। उनकी यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले बीती रात मुंबई में फिल्म की खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी। इस कार्यक्रम में अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और विनीत कुमार सिंह भी शामिल हुए। इन सभी सितारों को 'जुगनुमा' की स्क्रीनिंग पर मनोज के पैर छूते हुए देखा गया।

मुस्कुराने लगे मनोज

जैसे ही अनुराग स्क्रीनिंग पर आए तो तुरंत मनोज के पैरों में गिर गए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अभिनेता का आशीर्वाद भी लिया। अनुराग के साथ ही जयदीप, विनीत और विजय भी मनोज के पैर छूने लगे। यह देखकर मनोज मुस्कुराने लगे और सभी को ऐसा करने से मना करते दिखे। 'जुगनुमा' की बात करें तो गुनीत मोंगा कपूर और अनुराग कश्यप इस फिल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए हैं। फिल्म में दीपक डोबरियाल भी नजर आएंगे।

