LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी, विजय वर्मा का ऐसा शायराना अंदाज पहले नहीं देखा होगा
'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी, विजय वर्मा का ऐसा शायराना अंदाज पहले नहीं देखा होगा

'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी, विजय वर्मा का ऐसा शायराना अंदाज पहले नहीं देखा होगा

लेखन ज्योति सिंह
Nov 10, 2025
04:18 pm
क्या है खबर?

अभिनेता विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की आगामी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। लंबे समय से यह फिल्म लोगों का ध्यान खींच रही थी। ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के दिलों की धड़कन और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें मौजूद अभिनेता का शायराना अंदाज दिल छूने जैसा है। उसपर नसीरुद्दीन शाह की जुगलबंदी तारीफ के काबिल है। विजय और फातिमा की नूरानी प्रेम कहानी का निर्माण फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया है।

रिलीज

इस दिन रिलीज होगी 'गुस्ताख इश्क' 

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का निर्देशन विभुपुरी ने किया है। गीतकार गुलजार ने डायलॉग को फिल्म में बखूबी परोसा है। फिल्म में विशाल भारद्वाज का संगीत है। 2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में विजय का अंदाज उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग है। ट्रेलर में इश्क, जुनून, भावनाएं और तड़प की पूरी भरमार है। बता दें कि 'गुस्ताख इश्क' इसी महीने 28 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर