'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी, विजय वर्मा का ऐसा शायराना अंदाज पहले नहीं देखा होगा

लेखन ज्योति सिंह 04:18 pm Nov 10, 202504:18 pm

क्या है खबर?

अभिनेता विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की आगामी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। लंबे समय से यह फिल्म लोगों का ध्यान खींच रही थी। ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के दिलों की धड़कन और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें मौजूद अभिनेता का शायराना अंदाज दिल छूने जैसा है। उसपर नसीरुद्दीन शाह की जुगलबंदी तारीफ के काबिल है। विजय और फातिमा की नूरानी प्रेम कहानी का निर्माण फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया है।