अहान पांडे के सामने चुनौती बनेंगे बाॅबी देओल, अली अब्बास जफर ने लगाया तगड़ा तिकड़म

अहान पांडे के सामने चुनौती बनेंगे बाॅबी देओल, अली अब्बास जफर ने लगाया तगड़ा तिकड़म
क्या है खबर?
'सैयारा' से रातोंरात सुपरस्टार बने अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म अली अब्बास जफर के साथ कर रहे हैं। इसमें उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ मुख्य किरदार में होंगी। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस एक्शन-रोमांस फिल्म पर काम अगले साल शुरू हाेगा। ताजा जानकारी है कि अली अब्बास ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए अभी से तिकड़म लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बॉबी देओल को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है।
बयान
फिल्म में इस तरह का किरदार निभाएंगे बॉबी
मिड- डे की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी ने अली अब्बास की फिल्म के लिए हामी भर दी है। हालांकि, उनका किरदार खलनायक का नहीं होगा। वह एक प्रभावशाली किरदार में होंगे। फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "उन्हें खलनायक कहना गलत होगा। उनका किरदार एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, दर्शकों को उनके व्यक्तित्व के कई पहलू देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रे शेड पहलू भी हैं जो हीरो के साथ उनके रिश्ते को आकार देते हैं।"
फिल्म
बॉबी ने शुरू कर दी फिल्म की शूटिंग
रिपोर्ट में बताया गया है कि अली अब्बास और निर्माता आदित्य चोपड़ा पहले से स्पष्ट थे कि फिल्म में बॉबी का किरदार, उनके पिछले सभी किरदारों से अलग रखा जाएगा। निर्देशक ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अभिनेता के किरदार को तैयार किया है, जो फिल्म में दमदार छाप छोड़ेगा। खबर है कि बॉबी ने एक हफ्ते पहले ही अली अब्बास के आगामी प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है।