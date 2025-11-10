अहान पांडे के सामने चुनौती बनेंगे बाॅबी देओल, अली अब्बास जफर ने लगाया तगड़ा तिकड़म

बयान

फिल्म में इस तरह का किरदार निभाएंगे बॉबी

मिड- डे की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी ने अली अब्बास की फिल्म के लिए हामी भर दी है। हालांकि, उनका किरदार खलनायक का नहीं होगा। वह एक प्रभावशाली किरदार में होंगे। फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "उन्हें खलनायक कहना गलत होगा। उनका किरदार एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, दर्शकों को उनके व्यक्तित्व के कई पहलू देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रे शेड पहलू भी हैं जो हीरो के साथ उनके रिश्ते को आकार देते हैं।"