साई पल्लवी को पहली बार मिला इस सुपरस्टार का साथ, मणिरत्नम की फिल्म में धमाका तय

निर्देशक मणिरत्नम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब वो एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें लीड हीरोइन के लिए साई पल्लवी को चुना गया है। खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार साई को साउथ के उस स्टार के साथ देखा जाएगा, जिनके साथ उनकी जोड़ी पहले कभी नहीं बनी। माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

जोड़ी साई पल्लवी पहली बार नजर आएंगी विजय सेतुपति के साथ पहले चर्चा थी कि फिल्म में मुख्य भूमिका तमिल सिनेमा के स्टार सिम्बु निभाएंगे, लेकिन अब इसकी जगह विजय सेतुपति का नाम फाइनल कर लिया गया है। खास बात ये है कि वो इस फिल्म के जरिए पहली बार साई के साथ काम करने वाले हैं। उधर मणिरत्नम पहले कई बार साई के काम की तारीफ कर चुके हैं, वहीं साई भी मणिरत्नम की बड़ी प्रशंसक हैं। अब दोनों पहली दफा साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

शूटिंग कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? फिल्म की आधिकारिक घोषणा पोंगल के बाद जनवरी 2026 में होगी। इसकी शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 दिसंबर 2025 को साई पल्लवी ने इस फिल्म के लिए एक स्पेशल फोटोशूट भी कराया था। इस फिल्म के जरिए मणिरत्नम और विजय दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने सुपरहिट फिल्म 'चेका चिवंथा वानम' में साथ काम किया था, जिसे दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी सराहा था।

Advertisement

अन्य फिल्म फिल्म 'रामायण' में भी नजर आएंगी साई साई कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी, जिनमें सबसे चर्चा में है नितेश तिवारी की 'रामायण'। इस फिल्म में साई माता सीता की भूमिका में हैं और उनकी इस फिल्म का प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। 'रामायण' को बॉलीवुड की सबसे भव्य फिल्मों में से एक माना जा रहा है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। 2 हिस्साें में बन रही 'रामायण' का बजट 4,000 करोड़ रुपये है।

Advertisement