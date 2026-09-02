गुजराती ब्लॉकबस्टर 'लालो' के रीमेक में विजय देवरकोंडा

गुजराती ब्लॉकबस्टर 'लालो' के रीमेक से कटा राम चरण का पत्ता, विजय देवरकोंडा बनेंगे भगवान श्रीकृष्ण

लेखन नेहा शर्मा 07:02 pm Sep 02, 202607:02 pm

क्या है खबर?

गुजराती सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लालो- कृष्णा सदा सहायते' के तेलुगु= रीमेक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले जहां इस बड़े प्रोजेक्ट में राम चरण को भगवान श्रीकृष्ण के रोल में देखने की चर्चाएं तेज थीं, वहीं अब निर्माताओं ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। ताजा खबरों के मुताबिक, राम चरण की जगह अब विजय देवरकोंडा पर्दे पर भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस खबर ने विजय के फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बढ़ा दिया है।