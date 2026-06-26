विजय देवरकोंडा के खिलाफ गलत सूचना का वार? 'रणाबाली' टीम ने खोली फर्जी दावों की पोल मनोरंजन Jun 26, 2026

विजय देवरकोंडा की टीम ने उन वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने अपनी नई फिल्म 'रणाबाली' के लिए 5-6 कारवां और 40 से 50 असिस्टेंट मांगे थे।

दरअसल, ये खबरें एक नकली स्क्रीनशॉट से फैली थीं, जो 123 तेलुगु की एक खबर जैसा दिख रहा था। हालांकि, अभिनेता की टीम और उस पोर्टल, दोनों ने ही साफ कर दिया है कि ये सभी बातें मनगढ़ंत हैं।

इस मामले में निर्माताओं मिथ्री मूवी मेकर्स का नाम भी घसीटा गया, लेकिन विजय की टीम का कहना है कि इन दावों में जरा भी सच्चाई नहीं है।