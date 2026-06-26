विजय देवरकोंडा के खिलाफ गलत सूचना का वार? 'रणाबाली' टीम ने खोली फर्जी दावों की पोल
विजय देवरकोंडा की टीम ने उन वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने अपनी नई फिल्म 'रणाबाली' के लिए 5-6 कारवां और 40 से 50 असिस्टेंट मांगे थे।
दरअसल, ये खबरें एक नकली स्क्रीनशॉट से फैली थीं, जो 123 तेलुगु की एक खबर जैसा दिख रहा था। हालांकि, अभिनेता की टीम और उस पोर्टल, दोनों ने ही साफ कर दिया है कि ये सभी बातें मनगढ़ंत हैं।
इस मामले में निर्माताओं मिथ्री मूवी मेकर्स का नाम भी घसीटा गया, लेकिन विजय की टीम का कहना है कि इन दावों में जरा भी सच्चाई नहीं है।
जानिए कब रिलीज होगी 'रणाबाली'?
विजय की टीम ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को आगाह किया है कि उनके खिलाफ एक 'टारगेटेड मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन' चलाया जा रहा है।
वहीं, 123 तेलुगु ने भी साफ किया है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई खबर प्रकाशित नहीं की और अब वे इस नकली स्क्रीनशॉट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।
बता दें कि 'रणाबाली' ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है, जो 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।