चिरंजीवी की फिल्म पर बड़ा फैसला, विजय देवरकोंडा बोले- मैं तो बरसों से चीख रहा था
क्या है खबर?
मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गरु' को लेकर कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन रेटिंग्स और रिव्यू पर रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बयान की हो रही है। इस फैसले का समर्थन करते हुए विजय ने एक भावुक पोस्ट साझा कर सिस्टम और फिल्म समीक्षकों पर निशाना साधा।
रोक
कोर्ट ने 'खरीदे हुए रिव्यूज' पर लगाई लगाम तो विजय ने दी ये प्रतिक्रिया
विजय ने चिरंजीवी की फिल्म की रेटिंग्स और रिव्यू ब्लॉक होने के कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वो इस फैसले से खुश हैं कि अब फिल्मों को पेड रिव्यूज (खरीदे हुए रिव्यू) से सुरक्षा मिल रही है, लेकिन दुखी भी हैं कि इस बदलाव के लिए इतना समय लग गया। विजय के मुताबिक, वे बरसों से फिल्मों को बदनाम करने वाली इस साजिश के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अनसुनी रही।
पोस्ट
कमाई चौपट करने के लिए जानबूझकर दी जाती है खराब रेटिंग- विजय
विजय के मुताबिक फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए पेड रिव्यूज किए जाते हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं सालों से इस मुद्दे पर चिल्ला रहा था कि फिल्मों को जानबूझकर खराब रेटिंग दी जाती है ताकि उनकी कमाई चौपट हो जाए। इतने सालों तक मेरी आवाज अनसुनी रही, लेकिन आज चिरंजीवी सर की फिल्म के लिए कोर्ट ने एक्शन लिया है और रेटिंग्स ब्लॉक की हैं तो मुझे खुशी है कि ये 'गंदा खेल' अब दुनिया के सामने आ गया है।'
खुलासा
कई रातें सोए नहीं विजय
विजय को खुशी है कि कई लोगों की कड़ी मेहनत, सपने और पैसा अब सुरक्षित है, लेकिन दुखी हैं कि अपने ही लोग ये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'जियो और जीने दो' का क्या हुआ? अपनी फिल्म 'डियर कॉमरेड' के समय से ही मैं इन 'संगठित हमलों' का शिकार हूं। मैं कई रातें जागकर सोचता रहा कि ये किस तरह के लोग हैं, जो ऐसा करते हैं और मैं अपने सपनों को इन लोगों से कैसे बचाऊं?'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए विजय देवरकोंडा की प्रतिक्रिया
Happy and Sad to see this - Happy to know hardwork, dreams and money of many is protected in a way.— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 11, 2026
And Sad because of the reality of our own people causing these problems. What happened to live and let live? and growing together?
Since the Days of Dear Comrade i first began… pic.twitter.com/gF55B8nXqt
रिलीज
'माना शंकर वरा प्रसाद गारू' कब हो रही रिलीज?
चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' में उनके साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के निर्देशक अनिल रविपुडी हैं, जो अपनी बेहतरीन कॉमेडी और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 12 जनवरी यानी फिल्म की रिलीज से पहले 'बुक माय शो' (BMS) पर इसके रिव्यू और रेटिंग्स को कोर्ट के आदेश के बाद ब्लॉक कर दिया गया है। ये कदम फिल्म को 'पेड रिव्यूज' और नियोजित नकारात्मक अभियानों से बचाने के लिए उठाया गया है।